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"الجنايات " تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 م
"الجنايات " تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما عبد المنعم أبو الفتوح ـ أرشيفية
كتب أمنية الموجى ـ إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس  تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح ، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه  بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح ، اتهمات  نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،  أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيط المتهمين لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

 


تجديد حبس ابو الفتوح

اتهام ابو الفتوح بنشر اخبار كاذبة

جنايات القاهرة

رئيس حزب مصر القوية

ابو الفتوح

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