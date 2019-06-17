مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بأسيوط

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية، بطريق أسيوط – أبوتيج الفرعى، مما نتج عنه وفاة شاب "مهني . ش . م " 24 عاما مقيم بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج، قائد الدراجة البخارية وإصابة شخصين آخرين بكسور وجروح وكدمات.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.