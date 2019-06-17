تحرير 850 مخالفة مرورية وتمشيط 6 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 850 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 19 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و11 قرار تعد على منافع الرى، و15 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق، نفذت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 6 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 13 شخصا وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من 7 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 18 شقة مفروشة و 24 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.