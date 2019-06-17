سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخصين بسبب خلافات بسوهاج

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:03 م
السجن 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخصين بسبب خلافات بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال فزاع وأمانة سر رمضان حسن، بمعاقبة المتهم "أشرف.م.أ" 30 سنة عامل وشقيقه زين العابدين 32 سنة بالسجن 3 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليهما "أشرف.م" و"عبد الله.م" بأن أطلق عليهما النار من سلاح نارى بينهما بدائرة قسم جرجا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهما بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، بعد إطلاق النار عليهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهما من سلاح نارى أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة بالجسد.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة وجهت إليهما تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

شروع فى قتل

جنايات سوهاج

جرجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر: 200 مليار دولار حجم تدفقات العملة الصعبة لمصر منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر: 200 مليار دولار حجم تدفقات العملة الصعبة لمصر منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة