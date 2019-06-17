السجن 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخصين بسبب خلافات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال فزاع وأمانة سر رمضان حسن، بمعاقبة المتهم "أشرف.م.أ" 30 سنة عامل وشقيقه زين العابدين 32 سنة بالسجن 3 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليهما "أشرف.م" و"عبد الله.م" بأن أطلق عليهما النار من سلاح نارى بينهما بدائرة قسم جرجا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهما بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، بعد إطلاق النار عليهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهما من سلاح نارى أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة بالجسد.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة وجهت إليهما تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.