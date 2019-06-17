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"الجنايات" تنظر الاستئناف على إخلاء سبيل 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:00 ص
"الجنايات" تنظر الاستئناف على إخلاء سبيل 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، علي إخلاء سبيل 25 متهما بتدابير احتراذية، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهاممه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كانت  قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، أخلت سبيل المتهمين بـ 8 قضايا إرهابية حملت أرقام حصر أمن دولة عليا كالآتى:

1.. القضية رقم 441 لسنة 2018

2.. القضية رقم 900 لسنة 2017

3.. القضية رقم 640 لسنة 2018

4.. القضية رقم 79 لسنة 2016

5.. القضية رقم 760 لسنة 2017

6.. القضية رقم 630 لسنة 2017

7.. القضية رقم 316 لسنة 2017

8.. القضية رقم 385 لسنة 2017

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، للمتهمين فى هذه القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويلا بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


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محكمة الجنايات

الجماعة الارهابية

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