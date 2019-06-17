الاتحاد الأوروبى: ننتظر تقرير وكالة الطاقة الذرية لاتخاذ قرار بشأن أى انتهاك إيرانى

رويترز

ذكر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى لن يرد على أى انتهاك إيرانى لاتفاق 2015 النووى، إلا إذا حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك رسميا.

وقالت موجيرينى، فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع دورى لوزراء خارجية الاتحاد، "تقييمنا يستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس إلى البيانات، حتى الآن إيران ملتزمة، ونتوقع ونأمل أن تستمر على ذلك".

وقال ماس "سنرى ماذا ستبلغنا به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كان هناك تخصيب لليورانيوم من هذا القبيل"، وكانت إيران أعلنت، اليوم الاثنين، أنها ستتجاوز القيود المتفق عليها دوليا على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام.