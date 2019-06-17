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إصابة طالبتين بالثانوية العامة بحالات إغماء وفقدان للوعى بأسيوط

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:52 ص
إصابة طالبتين بالثانوية العامة بحالات إغماء وفقدان للوعى بأسيوط طالبات
أسيوط - هيثم البدري

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أصيبت طالبتان بحالات إغماء ، وتغيب عن الوعى فى لجنتين الأولى بلجنة بمدرسة ابنوب، والأخرى بمركز البدارى أثناء أداء الامتحان فى مادة الأحياء لقسم العلمى شعبة العلوم وتم استدعاء الإسعاف.

وكانت غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة قد  تلقت إخطارا من رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة بالبدارى يفيد إصابة الطالبة "أ.م" بحالة إغماء وهبوط أدى للتغيب عن الوعى، كما تلقت ايضا بلاغا باغماء الطالبة " أ. ع " مدرسة الناصرية التابعة لإدارة ابنوب التعليمية  وتم افاقتها بواسطة إدارة المدرسة  ،وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

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