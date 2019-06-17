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أعراض نقص فيتامين "د" تساقط الشعر ونزلات برد متكررة

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:00 ص
أعراض نقص فيتامين "د" تساقط الشعر ونزلات برد متكررة فيتامين د
كتبت هند عادل

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فيتامين د هو من الفيتامينات المهمة للغاية وله تأثيرات قوية على عدة أنظمة في جميع أنحاء الجسم يصنعه الجسم من الكولسترول عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس يوجد أيضًا في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، حسبما ذكر موقع" healthline".

تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د في دمائهم.

أعراض نقص فيتامين د

 

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1- الإصابة بنزلات البرد كثيرا

أحد أهم أدوار فيتامين (د) هو الحفاظ على نظام المناعة قويًا حتى تتمكن من محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب المرض إذا كنت غالبًا ما تكون مريضًا وخاصةً نزلات البرد أو الأنفلونزا فإن انخفاض مستويات فيتامين (د) قد يكون عاملاً مساهمًا.

وقد أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي ونقص فيتامين د.

2-  التعب والإرهاق

التعب المفرط والإجهاد علامة على نقص فيتامين (د) وتناول المكملات الغذائية قد يساعد في تحسين مستويات الطاقة.

3- مشاكل العظام وآلام الظهر

يساعد فيتامين (د) في الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق فإنه يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم، وقد يكون ألم العظام وآلام أسفل الظهر علامات على عدم كفاية مستويات فيتامين (د) في الدم.

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4- الاكتئاب

قد يكون المزاج المكتئب علامة على نقص فيتامين د، حيث ربط الباحثون نقص فيتامين (د) بالاكتئاب خاصة في البالغين الأكبر سنًا.

5. صعوبة التئام الجروح

قد يكون الشفاء البطيء للجروح بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين "د" منخفضة للغاية.

6. هشاشة العظام

فيتامين (د) يلعب دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم وعملية الأيض ونقصه فى الجسم يؤدى إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام هو مؤشر على أن عظامك فقدت الكالسيوم والمعادن الأخرى وخاصة النساء مما يعرضهم لهشاشة العظام والكسور.

7. تساقط الشعر

عندما يكون تساقط الشعر شديدًا فقد يكون نتيجة مرض أو نقص المغذيات وتم ربط تساقط الشعر لدى النساء بانخفاض مستويات فيتامين (د).

 


فيتامين د

فوائد فيتامين د

نقص فيتامين د

اعراض نقص فتيامين د

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