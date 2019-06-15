دراسة: فيتامين (د) يساعد على وقف السرطان المقاوم للأدوية

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين د جيد لعظامنا، لكن لا تقتصر فوائده على ذلك فقط بل يساعد أيضا فى وقف الخلايا السرطانية التى تطور مقاومة للعقاقير العلاج الكيميائى المتعددة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قال الدكتور "سورتاج إيرام" من قسم الكيمياء بجامعة ساوث داكوتا الجنوبية، فإن فيتامين (د) يمكن أن يحجب إحدى الآليات التى من خلالها تكتسب الخلايا السرطانية مقاومة لعقاقير العلاج الكيميائى - ويمكن أن يقتل الخلايا المقاومة للأدوية بشكل انتقائى.

ويركز البحث على البروتينات الناقلة للعقاقير، والتى هى المحدد الرئيسى لامتصاص الدواء وتوزيعه وإفرازه من الجسم.

وقال إيرام: "تُظهر العديد من الدراسات الوبائية التأثير الإيجابى لفيتامين (د) فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان وتطوره، لكننا أول من اكتشف تفاعله مع بروتين ناقل الادوية وقدرته على قتل الخلايا السرطانية المقاومة للأدوية بشكل انتقائى".

وعلاوة على ذلك فإن معظم مشاريع اكتشاف الأدوية تركز على قتل الخلايا السرطانية، لكنها فى النهاية تكتسب مقاومة لعقاقير العلاج الكيميائى.