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الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:07 ص
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اعراض نقص فيتامين د الاكتئاب الشديد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 ص
اعراض نقص فيتامين د الاكتئاب الشديد فيتامين د
كتبت فاطمة ياسر
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فيتامين د يعد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، والتى تسبب العديد من المضاعفات الصحية عند التعرض لنقص به، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأعراض التى تشير إلي وجود نقص في فيتامين "د"، والتى تعد بمثابة جرس إنذار لك ولصحتك، ويجب توخى الحذر، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها التالي:

- الشعور بالتعب والإرهاق يعد من أهم الأعراض التي تؤكد أن هذا الشخص يعانى من نقص فى نسبة فيتامين "د"، ويجب توخى الحذر والتعرف على نسبته فى الدم للحد من التعرض لنقصان نسبة كبيرة ويعرض صحة الشخص للخطر.

- إذا كنت تشعر بالإرهاق بشكل مستمر بالرغم من النوم المنتظم وتناول الطعام الحصى فأنت أكثر عرضة للإصابة بنقص نسبة فيتامين "د" في الجسم ويجب إجراء تحاليل لإطمئنان علي نسبته في الدم.

- كثرة الشعور والإصابة بآلام فى العظام والظهر وكثرة التعرض للتشنجات فى العظام، هذا الأمر يعد بمثابة إنذار خطير للإصابة بأنك تعانى من نقص شديد في نسبة قفيتامين "د" فى الجسم، ويجب التعرف وقياس نسبته للاطمئنان علي صحتك.

- هل تعلم أن كثرة الشعور بالاكتئاب يعد بمثابة إنذار خطير، لأنك إذا كنت تعانى من تقلب المشاعر بشكل دائم والميل للاكتئاب فأنت تعانى بشكل مؤكد بنقص شديد في نسبة فيتامين "د"، ويجب قياس نسبته عن طريق إجراء تحليل للدم للتعرف لي نسبة والبدء في أخذ بعض الأدوية الخاصة برفع نسبته.

- ضعف فى التئام الجروح يعد من العلامات المؤكدة التي تشير إلى أن هذا الشخص يعاني بالفعل من نقص نسبة ضعف فى نسبة فيتامين "د"، يجب توخى الحذر والتعرف على أفضل الحيل التى تخلصك من هذه المشكلة عن طريق الطعام أو الدواء.


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