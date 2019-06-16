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نقابة الأطباء تخاطب محافظ السويس لإلغاء قرار غلق المنشآت الطبية الخاصة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:18 م
نقابة الأطباء تخاطب محافظ السويس لإلغاء قرار غلق المنشآت الطبية الخاصة نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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خاطب الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة للأطباء، اللواء عبد عبد المجيد صقر محافظ السويس، لإعادة النظر فى قراره رقم 197 لسنة 2019 بشأن إغلاق المنشآت الصحية الخاصة التى يعمل بها أطباء القطاع الحكومى أثناء الفترة الصباحية. 
 
وأكد عبد الحي، في خطابه، أن من سياسات النقابة النهوض بالمنظومة الصحية الحكومية بما فيها انتظام العاملين بها لتقديم أفضل خدمة، إلا أن هذا القرار مع اختصاصه مخاطبة الأطباء والقطاع الصحى يعطي انطباعا كون السبب في سوء الخدمة الصحية هو الأطباء، وقد يرسخ لتوجه عدائي ضدهم من باقي فئات المجتمع الأمر الذى سيضاعف أزمة نقص عدد الأطباء الذى وجه رئيس الجمهورية الحكومة للعمل على حلها. 
 
وأشار وكيل نقابة الأطباء في خطابه، أن تتفيذ هذا القرار قد يكون معه لبسا كون بعض الأطباء يعملون بشكل قانوني بعض أيام الأسبوع فقط فى العمل الحكومى، فضلا عمن كلفتهم جهة الإدارة بالعمل المسائى طبقا لقانون الخدمة المدنية. 
 
وأضاف وكيل النقابة العامة للأطباء، أن هذا القرار قد يعتريه العوار القانونى، حيث إنه من المستقر قانونا ان الموظف العام لا يعاقب عن فعل واحد بعقابين وأنه لا تضار جهة وهي منشأة خاصة  بفعل موظف في جهة أخرى  وهى المستشفيات الحكومية التى منوط بإدارتها متابعة انتظام العاملين بها وتطبيق القانون نحو هذا الشأن. 
 
 

 


نقابة الاطباء

غلق المنشآت الطبية بالسويس

محافظ السويس

السويس

الأطباء

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