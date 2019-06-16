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محافظ أسيوط يطلق أسم الشهيد "أبانوب"على كوبرى مسقط رأسه فى بنى قرة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:50 م
محافظ أسيوط يطلق أسم الشهيد "أبانوب"على كوبرى مسقط رأسه فى بنى قرة اطلاق اسم الشهيد أبانوب على كوبري بني قره
أسيوط - ضحا صالح

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أطلق اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اسم الشهيد البطل المجند، "أبانوب ناجح مرزق عطية"، على كوبرى قرية بنى قرة، بمسقط رأسه فى مركز القوصية، تخليداً لذكراه وعرفاناً بتضحياته، والذى استشهد في الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش، فى شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد، وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

حيث شهد المهندس نبيل الطيبى، سكرتير مساعد المحافظة، نائبًا عن المحافظ إجراءات وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على كوبرى بنى قرة فى مركز القوصية بحضور، رئيس مركز ومدينة القوصية، وممثلى الأوقاف والكنيسة المصرية، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشار المحافظ،  فى تصريحات له اليوم- إلى إنه تم اطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة المؤدى لقريته بناءًا على ما انتهى إليه رأى اللجنة المشكلة من المستشار العسكرى للمحافظة ورئيس مركز ومدينة القوصية ومسئول مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين، والجهات المعنية، ووفقاً للضوابط والقوانين المنظمة ، لذلك مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداء ومساعدتهم بكافة السبل الممكنة، معلناً تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

 

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العريش

شمال سيناء

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