فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام..تحسن حالتك المزاجية وبتخليك مركز

كتبت- نورا طارق

هناك فوائد عديدة لممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومى، ووأهمها الفوائد الصحية والنفسية فهي تعمل علي تحسين الحالة المزاجية وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتقوية العضلات وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

فوائد ممارسة التمارين الرياضية :

- ممارسة التمرينات الرياضية بإنتظام تساعد في حرق السعرات الحرارية وبالتالى خسارة الوزن فى حالة إتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، مثل ممارسة رياضة المشى أو الجرى.

- تساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة المزاجية للإنسان، حيث تزيد من حساسية الدماغ للهرمونات السيروتونين والنورادرينالين، والتي تخفف من الشعور بالإكتئاب والقلق والتوتر.





- تلعب التمارين الرياضية دورًا حيويًا في بناء وتقوية العضلات والعظام، حيث تساعد على إطلاق الهرمونات التي تعزز قدرة العضلات على امتصاص الأحماض الأمينية، والتى تساعد على نمو العضلات، ومن التمارين التى تحقق ذلك هى رفع الأثقال .

- تساعد ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام على الشعور بالحيوية والنشاط، من خلال إمداد الجسم بالطاقة خاصة لمرضى السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتصلب المتعدد .





- ينصح بممارسة التمرينات الرياضية لأنها تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وصحة القلب، وتقليل مستويات ضغط الدم و الدهون في الدم، لذلك إهمالها يتسبب فى زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والموت المبكر .

- تساعد التمارين الرياضية على زيادة إنتاج الجسم لمضادات الأكسدة الطبيعية، مما يعمل على حماية الخلايا وتحفيز تدفق الدم مما يساعد في تأخير ظهور شيخوخة الجلد .

- تعمل ممارسة الرياضة بإنتظام على تحسن وظيفة الدماغ وحماية الذاكرة ومهارات التفكير، من خلال زيادة تدفق الدم والأكسجين بالمخ، كما تساعد علي الاسترخاء وعلاج الأرق.وتزيد من التحصيل والتركيز لديك