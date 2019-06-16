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سفير الإمارات فى فيينا : لدينا العديد من المشروعات الهامة فى مجال الاستخدام السلمى للفضاء

الأحد، 16 يونيو 2019 09:34 ص
سفير الإمارات فى فيينا : لدينا العديد من المشروعات الهامة فى مجال الاستخدام السلمى للفضاء قمر صناعى
أ ش أ

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أكد سفير الإمارات فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية السفير حمد الكعبي أن جهود الإمارات فى قطاع الفضاء ممتدة لسنوات عديدة، وتشمل العديد من المشروعات الهامة منها مشروع مسبار الأمل، إطلاق الأقمار الصناعية، ووكالة الفضاء .

 

وقال الكعبي - فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا - إن السياسات الإماراتية تركز على تطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن قطاع الفضاء تعود فوائده على قطاعات أخرى عديدة .

 

وأضاف أن التعاون الدولي ركيزة أساسية لكل البرامج العلمية فى الإمارات، مشيرا إلى أن هذا التعاون يشمل خلق شراكات مع الدول التى لديها خبرات أطول فى هذا المجال الحيوي.

 

ولفت الكعبي إلى أهمية زيارة وفد من وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء إلى فيينا؛ للمشاركة فى الاجتماعات الحالية للجنة الدولية للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، منوها بأن الوفد الإماراتي أجرى نقاشات جيدة مع الوفود الدولية الأخرى.

 

يذكر أن مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا يستضيف حتى 21 يونيو الجاري أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الدولية لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، حيث يناقش المشاركون موضوعات حول الأنشطة الفضائية، واستكشاف الفضاء بشكل مستدام فى الأجل الطويل .

 


الامارات

النمسا

فينا

الاقمار الصناعية

الفضاء

محمد بن راشد

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