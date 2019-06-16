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دلع جسمك بالفلفل.. هيقوي مناعتك ويحميك من السرطان

الأحد، 16 يونيو 2019 04:00 م
دلع جسمك بالفلفل.. هيقوي مناعتك ويحميك من السرطان الفلفل الأحمر
كتبت فاطمة ياسر

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الفلفل له العديد من الألوان فمنه الأخضر ويطلق عليه الفلفل الرومي، والفلفل الأحمر والأصفر، ولكل منها طريقة معينة في الإعداد فنجد البعض يضعه في السلطة الخضراء، أو أثناء إعداد الطعام وخاصة الإيطالي، حيث لها مذاق مثير ومميز.
 

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم فوائد الفلفل بشكل عام، وذلك وفقا لموقع " healthline" الطبي.
 

الفلفل
الفلفل

 

الفلفل يعد من الخضروات الهامة لجسم الإنسان، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لك، ولذا نجد أن الفلفل يحتوي علي فيتامين "سي و أ"، ومضادات الأكسدة، والألياف، وهذا يجعل تناول هام لك ولصحتك، وعن فوائده أنظر إلي الأسطر القادمة.

 

فوائد الفلفل
 

-يعمل على سرعة التئام الجروح بشكل سريع، وذلك يرجع لما يحتويه من فيتامين "سي"، الذي من دوره القيام بهذا الأمر.

-يحافظ على صحة العين بشكل كبير، ويحد من التعرض للالتهابات أو مشاكل في العين، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في قلة التعرض والإصابة بضعف النظر.

- يعد من الخضروات الجيدة لصحة الرجل الجنسية، فتناوله يعمل علي زيادة قدرة الخصية علي إنتاج الحيوانات المنوية الجيدة.

- تقليل فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نتيجة لما يحتويه من عناصر هامة كمضادات الأكسدة.

- يحافظ علي صحة المخ، ويحد من التعرض للإصابة بالساكتات الدماغية.

فوائد الفلفل
فوائد الفلفل

 

- من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع، ولذا تناوله يساهم في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد.

- يحافظ علي  صحة القلب، ويحد من التعرض والإصابة بأي مشاكل صحية.

- يعد من  الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

- يحتوي علي نسبة جيدة من  الحديد، وهذا يجعله يعمل علي تقوية الدم بالجسم، ويسهم بشكل كبير في علاج الأنيميا.

- يساعد في  ضبط ضغط الدم، والحد من الارتفاع.

- يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من الإصابة بارتفاع به


الفلفل

فوائد الفلفل

فوائد الفلفل الالوان

اهمية الفلفل لجسم الانسان

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