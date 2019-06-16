تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمة "الشيماء سعيد"، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معها معرفة النيابة فى اتهامها بالإنضمام لجماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة إلى المتهمة فى القضية 488 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.