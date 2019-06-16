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الأمم المتحدة : 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء

الأحد، 16 يونيو 2019 09:07 م
الأمم المتحدة : 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء احتفالية يوم البيئة العالمى لعام 2019
كتبت آية دعبس

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قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تبين من خلال الدراسات أن  7 ملايين شخص يموتون كل عام نتيجة تلوث الهواء، منهم 4 مليون شخص في منطقة اسيا والمحيط الهادي، وهناك 92% يتنفسون هواء غير نظيف، مشيرة الى انها فخورة بدعم مصر لتحسين الأحوال المعيشية من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والمتمثل في العديد من المشروعات مثل مشروع اللمبات الموفرة للطاقة، ومشروعات مكافحة تغير المناخ.
 
ولفتت أبو الحسن، خلال كلمتها في احتفالية يوم البيئة العالمي لعام 2019، أن تلوث الهواء أصبح حقيقة واقعة، حيث أن هناك دراسات تؤكد أنه  باستمرار تلوث الهواء فإنه بحلول عام 2050 ستنعدم وتختفي الانسانية.
 
ويقام الاحتفال بيوم البيئة العالمى هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور عددا من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والاعلاميين، وبعض المحافظين، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وزيرة البيئة سابقا ، والدكتور ماجد جورج  ، وزير البيئة الأسبق .
 
وتضمنت الاحتفالية عرضا لجهود مصر للحد من تلوث الهواء والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول قصص نجاح الوزارة في عام 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، وعروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر.
 
كما تم عرض تجارب لـ  10 قصص نجاح لشباب قامت وزارة البيئة بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل ولها تأثير على الاقتصاد القومي كما سيتم تسليط الضوء خلال الاحتفالية على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.
 
 
 
 

 


تلوث الهواء

يوم البيئة العالمى

تلوث

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