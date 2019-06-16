الأمم المتحدة : 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء

قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تبين من خلال الدراسات أن 7 ملايين شخص يموتون كل عام نتيجة تلوث الهواء، منهم 4 مليون شخص في منطقة اسيا والمحيط الهادي، وهناك 92% يتنفسون هواء غير نظيف، مشيرة الى انها فخورة بدعم مصر لتحسين الأحوال المعيشية من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والمتمثل في العديد من المشروعات مثل مشروع اللمبات الموفرة للطاقة، ومشروعات مكافحة تغير المناخ.

ولفتت أبو الحسن، خلال كلمتها في احتفالية يوم البيئة العالمي لعام 2019، أن تلوث الهواء أصبح حقيقة واقعة، حيث أن هناك دراسات تؤكد أنه باستمرار تلوث الهواء فإنه بحلول عام 2050 ستنعدم وتختفي الانسانية.