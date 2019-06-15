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هيحميك من أمراض القلب والسرطان.. فوائد الكرفس على صحة الإنسان

السبت، 15 يونيو 2019 06:30 م
هيحميك من أمراض القلب والسرطان.. فوائد الكرفس على صحة الإنسان فوائد الكرفس على صحة الإنسان-أرشيفية
كتبت نورا طارق

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يعتبر الكرفس من الخضروات المهمة لصحة الإنسان، وذلك لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من فيتامينات ومعادن وغيرها والتى تعمل على مد الجسم بمجموعة من الفوائد الصحية والتى نتعرف عليها فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره موقع " askdrnandi".

 

فوائد الكرفس لصحة الإنسان

- يحتوى الكرفس على مضادات الأكسدة التى تعمل على الحد من نمو الجذور الحرة المسببة للإصابة بالأمراض المزمنة والتى منها أمراض القلب أو السرطان أو التهاب المفاصل.

- تحتوى بذور الكرفس على خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم، ما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض.

فوائد الكرفس (5)
 
- يعتبر الكرفس من الأطعمة المهمة لصحة الكبد، حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين C وB وA والحديد، والتى تعتبر من خصائص مدرة للبول، مما يساعد فى التخلص من السموم والنفايات والملوثات من الجسم.

- ومن ناحية أخرى، يساعد الكرفس فى التخلص من الوزن الزائد بالجسم لاحتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع، وكما يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.

فوائد الكرفس (3)

- تحتوى بذور الكرفس على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، والتى تعمل على مكافحة الإلتهاب وتقوية الجهاز المناعى ومنع نمو البكتيريا.

- يعتبر الكرفس من الأطعمة المدرة للبول، لذلك يساعد على علاج احتباس الماء، وتخفيف الانتفاخ وتحسين عملية الهضم، كما أنه فعال فى خفض ضغط الدم.

- يساعد الكرفس على زيادة إنتاج البول وخفض حمض اليوريك، لذلك تناوله بانتظام يساعد على منع الالتهابات البكتيرية داخل الجهاز الهضمى والأعضاء التناسلية.


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