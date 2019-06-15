عودة مياه الشرب لكوم أمبو بعد انقطاع 18 ساعة بسبب كسر خط رئيسى

أسوان – عبد الله صلاح

عادت مياه الشرب مرة أخرى لمنطقة "المطحن" غرب مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعد انقطاع استمر لنحو 18 ساعة متواصلة بسبب كسر خط مياه رئيسى.

وكان فريق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أجرى منذ أمس عملية إصلاح خط مياه رئيسى تعرض لكسر مفاجئ بمدينة كوم أمبو، وأدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وتسبب فى انقطاع المياه بمحيط منطقة الكسر.

وصل بلاغاً إلى غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، من أهالى مدينة كوم أمبو يفيد بوجود كسر مفاجئ فى خط رئيسى 400 مللى، بالمنطقة الواقعة خلف موقف الأتوبيسات، وتسبب فى غرق الشوارع وتسلل المياه إلى المنازل الواقعة فى المنطقة، مما اضطر المسئولين عن الصيانة إلى قطع المياه عن المنطقة لأكثر من 18ساعة ومواصلة أعمال إصلاح الكسر.