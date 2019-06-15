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تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 15 يونيو 2019 01:18 م
تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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 أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم  السبت 22 سفينة.

 وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن،كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين  حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول  سفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 


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