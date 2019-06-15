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(التعاون الإسلامى): مصر دعت لعقد مائدة مستديرة حول "تمكين المرأة فى الدول الأعضاء"

السبت، 15 يونيو 2019 01:10 م
(التعاون الإسلامى): مصر دعت لعقد مائدة مستديرة حول "تمكين المرأة فى الدول الأعضاء" منظمة التعاون الاسلامى
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أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن مصر دعت إلى عقد مائدة مستديرة على المستوى الوزاري حول "تمكين المرأة في الدول الأعضاء" في 17 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي المرأة في الدول الأعضاء لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بتمكين المرأة، أهمها دور المرأة في مكافحة التطرف، والمرأة في مناصب صنع القرار، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، والتمكين الاقتصادي للمرأة وإشراكها في المجال المالي وغيرها من الموضوعات.

 

وأشارت المنظمة - في بيان اليوم، السبت، على موقعها الرسمي - إلى عقد اجتماع مجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في 16 يونيو الجاري في القاهرة بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 17/7-م بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة الصادر عن الدورة الـ7 للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية بالدول الأعضاء، التي عقدت في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر 2018 ببوركينا فاسو.

 

وأوضح البيان أنه يشارك في هذا الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة، مسؤولون من الدول الأعضاء ومن مؤسسات دولية وإقليمية ذات الصلة، وسيناقش المشاركون المسودة الأولية لمشروع الهيكل التنظيمي الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تمهيدا لعرضها على أجهزة منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها.

 

وأشار البيان إلى أن الاجتماعين سيبحثان سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، بهدف دخوله حيز النفاذ ومباشرة المنظمة نشاطها.

 

جدير بالذكر أنه تم إنشاء منظمة تنمية المرأة، ومقرها مصر، بموجب قرار صادر عن الدورة الـ37 لمجلس وزراء الخارجية عام 2010 كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي 12 دولة، بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.

 


التعاون الاسلامى

مصر

المراة

تمكين المراة

التطرف

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