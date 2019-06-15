ارتفاع عدد المتوفين لشخصين وإصابة 6 آخرين بحادث دائرى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن حادث أعلى الطريق الدائرى اتجاه المرج، وقع نتيجة انحراف سيارة نقل، لعدم يقظة قائدها، مما أدى إلى سقوطه أسفل الدائرى، ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

وأضاف المصدر، أنه بمجرد وقوع حادث دائرى المرج انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، لمكان الحادث لرفع آثار الحادث، والعمل على تسيير حركة المرور.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بدائرى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث، فيما أمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.