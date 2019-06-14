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مش بس الكبار.. ارتفاع ضغط الدم يصيب الأطفال فى سن الرابعة بسبب السمنة

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص
مش بس الكبار.. ارتفاع ضغط الدم يصيب الأطفال فى سن الرابعة بسبب السمنة السمنة ترفع ضغط الدم
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يمكن إصابة الأطفال فى سن الرابعة من العمر بارتفاع فى ضغط الدم، حيث اثبتت دراسة حديثة، أن احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال الذين يبلغ أعمارهم 4 أعوام يزيد عن ضعف ضغط الدم لدى بلوغهم السادسة من العمر، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.
 

دراسة تؤكد .. السمنة تسبب ارتفاع ضغط الدم فى الاطفال
دراسة تؤكد: السمنة تسبب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

وأجروا قياس ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر عند 1796 من الأطفال في سن الرابعة، ومرة أخرى فى سن 6 سنوات، أولئك الذين انتقلوا من وزن صحي، إلى زيادة الوزن كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.49 مرة لارتفاع ضغط الدم.
 

وكان أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن باستمرار وفقا لمؤشر كتلة الجسم لديهم مخاطر أعلى 2.54 مرة، أما الأطفال الذين كانوا يعانون من السمنة، في بداية الدراسة لكنهم خففوا في النهاية، لم يتعرضوا لخطر متزايد بارتفاع ضغط الدم.
 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد وجد معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد، أن النتائج تنطبق على الأولاد والبنات، الأغنياء، والفقراء.
 

يقول الباحثون، إن النتائج التى توصلوا إليها تبرز أهمية تبنى الأطفال لنظام غذائى صحى، والحصول على الكثير من التمارين فى سن مبكرة.
 

مشكلة صحية:

قال الباحث الدكتور أناكي جالان: "يعتقد بعض أطباء الأطفال أن أضرار زيادة الوزن والسمنة، تبدأ في سن المراهقة، ولكن دراستنا تظهر أنهم مخطئون، نحن بحاجة إلى الكشف عن الوزن الزائد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن منع التأثير الضار على ضغط الدم.
 

وقالت الصحيفة، إن هناك سلسلة من المخاطر، حيث تؤدي زيادة الوزن والسمنة، إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذا ما سمح لها بالمتابعة في مرحلة البلوغ، لكن النتائج تظهر أن الأطفال الذين يعودون إلى وزنهم الطبيعي يستعيدون ضغطهم الصحي الطبيعى.
 

وأضاف: "إن الأسطورة القائلة، بأن الوزن الزائد عند الأطفال ليس له عواقب، تؤدى إلى اعاقة الوقاية، والسيطرة على هذه المشكلة الصحية.
 

مخاطر ارتفاع ضغط الدم:

يجب أن يكون الآباء أكثر نشاطًا بدنيًا مع الأطفال الصغار، وأن يقدموا نظامًا غذائيًا صحيًا،كما يجب على النساء التخلص من الوزن الزائد قبل الحمل، وتجنب اكتساب الوزن الزائد أثناء الحمل، والإقلاع عن التدخين، حيث أن هذه كلها عوامل خطر مثبتة لسمنة الأطفال.
 

وكشف تحليل آخر، أن الأطفال الذين يعانون من اكتساب دهون جديدة، أو مستمرة حول المعدة معرضون لخطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 2.81 و 3.42 مرة.
 

يقول الباحثون، إن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يجب تشجيعهم على تبنى أسلوب حياة أكثر صحة، يمكن وصف أدوية خفض ضغط الدم إذا لم تساعد تغييرات نمط الحياة، وصفت منظمة الصحة العالمية، بدانة الأطفال بأنها واحدة من أخطر تحديات الصحة العامة في القرن الـ21.
 


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