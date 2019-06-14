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لو ضربات قلبك مضطربة وضغطك مرتفع.. دور على صحتك النفسية

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:30 ص
لو ضربات قلبك مضطربة وضغطك مرتفع.. دور على صحتك النفسية القلب
كتبت هند عادل

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كثيرا ما نتعرض لأزمات نفسية وحالات توتر شديدة نتيجة لمواقف مختلفة تمر بروتين الحياة اليومى، وهو ما ينتج عنه نوبات من الذعر تضرب الجسم دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث هذه الحلقات فى أى وقت حتى أثناء النوم، قد يعتقد الأشخاص الذين يعانون من نوبة الهلع أنهم يعانون من أزمة قلبية أو أنهم يموتون أو يجنون لكن جميعها مجرد حيل يبتكرها مخ الإنسان لجذب انتباهه عن المشكلة الأصلية أو الأزمة النفسية التى يعانى منها، حسبما ذكر موقع "webmd".
 

 

أعراض الإصابة بنوبات الهلع نتيجة لأزمة نفسية 

  • زيادة نبضات القلب
  • الشعور بالضعف أو الإغماء أو الدوار
  • وخز أو تنميل فى اليدين والأصابع
  • الشعور بالرعب أو الوفاة الوشيكة أو الموت
  • التعرق الغزيز
  • آلام فى الصدر
  • صعوبات فى التنفس
  • شعور فقدان السيطرة
تلك النوبات تمتاز بأنها قصيرة فى المدة وقد وتستغرق أقل من 10 دقائق، على الرغم من أن بعض الأعراض قد تستمر لفترة أطول لدى الأشخاص الذين تعرضوا لنوبة واحدة من الذعر معرضون لخطر الإصابة بنوبات الذعر اللاحقة أكثر من أولئك الذين لم يتعرضوا أبدًا لنوبة الذعر.
 
لكن احذر عندما تحدث الهجمات بشكل متكرر وهناك قلق بشأن حدوث المزيد من الحوادث، يعتبر الشخص مصابًا بحالة تعرف باسم اضطراب الهلع.
 
قد يكون الأشخاص المصابون باضطراب الهلع قلقين وخائفين للغاية، لأنهم غير قادرين على التنبؤ بموعد حدوث النوبة التالية، ويعد اضطراب الهلع شائعًا إلى حد ما ويصيب نحو 6 ملايين من البالغين فى الولايات المتحدة.

نوبات الهلع

نوبات الخوف

اضطرابات نفسية

مشاكل نفسية

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