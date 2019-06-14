سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 03:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:00 ص
شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة تميم وأردوغان
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على قيام عدد من المستثمرين القطريين بسحب استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة تركية مع النصف الأول من العام الحالى.
 

قالت زمان فى تقرير لها، أنه رغم أن أمير قطر تميم بن حمد، أعلن منذ أشهر قليلة استثمار بلاده 15 مليار دولار فى تركيا لدعم الاقتصاد، وهنا يبدو أن شهر العسل بين تركيا وقطر قارب على الانتهاء.
 

ولفت التقرير، إلى أن العلاقة بين قطر وتركيا كانت قد توطدت بين الطرفين عقب قرار المقاطعة العربية فى 2017، حيث أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى الدوحة، وضخت الأخيرة استثمارات فى الاقتصاد التركى فيما بدا وكأنها مقايضة بين الدولتين.


قطر

تركيا

المستثمرين القطريين

صحيفة زمان

العلاقات التركية القطرية

الاقتصاد التركى

اخبار

الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ناشطة تكشف خطط قطر فى رعاية جماعات الإرهاب بالشرق الأوسط

الخميس، 13 يونيو 2019 04:30 ص

فيديو.. مباشر قطر: السودان تتخذ خطوات على طريق مقاطعة الحمدين

الخميس، 13 يونيو 2019 02:00 ص

كاتب سعودى عن احتفاء قطر بالعمل الإرهابى فى مطار أبها: الدوحة عميلة لإيران

الخميس، 13 يونيو 2019 09:00 ص

هم العدو فاحذرهم.. انتقاد حاد لإعلام الإخوان والجزيرة لشماتتهم بعد ضرب مليشيات الحوثى لمطار أبها.. باحثون سعوديون: يفرحون بالمصائب وسقطوا فى الوحل واتحدوا مع أعداء العرب.. وتأكيدات بدعم قطر للأعمال الإرهابية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:00 ص

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الخميس، 13 يونيو 2019 11:51 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة