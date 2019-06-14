رئيس وزراء العراق يبحث مع مايك بومبيو تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن

كتب : أحمد جمعة

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التى تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران.

وأثنى بومبيو - بحسب بيان صحفى للحكومة العراقية - على موقف العراق ودوره المتنامى وعلاقاته المتنوعة فى محيطه العربى والاقليمى، وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، إضافة الى استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى أهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفى مقدمتها التعاون الاقتصادى والتصدى للارهاب، مشيرا إلى موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة، موضحا أن اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف الذى يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة واوربا والعالم.