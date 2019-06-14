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رئيسة الشيوخ الإيطالى: أوروبا ملزمة ببناء استراتيجية لأفريقيا لا تقتصر على الهجرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:59 م
رئيسة الشيوخ الإيطالى: أوروبا ملزمة ببناء استراتيجية لأفريقيا لا تقتصر على الهجرة مجلس الشيوخ الإيطالى - أرشيفية
أ ش أ

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صرحت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية إليزابيتا ألبيرتى كازيلاتى، اليوم الجمعة، بأن أفريقيا هى مستقبل العالم وأوروبا ملزمة ببناء استراتيجية لا تقتصر فقط على إدارة ديناميات الهجرة.

وقالت كازيلاتى، خلال كلمتها فى الاجتماع الـ20 لجمعية الشيوخ الأوروبية فى باريس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية، "نحن بحاجة إلى تعبئة استثنائية للموارد وخطة مارشال جديدة للقارة الأفريقية لأن التوازن العالمى ومستقبل أوروبا سيتحدد بما سيحدث فى العقود المقبلة فى القارة الأفريقية".

وأشارت إلى أنه على المؤسسات الأوروبية واجب كتابة تاريخ مشترك يتطلع إلى المستقبل ويشرك إفريقيا ومنطقة المتوسط ​​بهدف بناء مستقبل التنمية والحقوق والرفاه للجميع، مبينة أن للقيام بذلك نحتاج لحشد الإرادة السياسية الطاقات والموارد.

وأضافت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالى أنه "فى إطار هذا الجهد، يقع على عاتق برلماناتنا دور غير ثانوى والتى يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا فى تحفيز وتطوير ومراقبة سياسات النمو الجديدة".

 


مجلس الشيوخ الايطالى

جمعية الشيوخ الاوروبية

الهجرة غير الشرعية

القارة الافريقية

العلاقات الافريقية الاوروبية

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