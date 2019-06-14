تصادم ناقلة نفط كويتية مع باخرة سنغافورية بميناء بنجلاديش

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أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية، تعرض الناقلة الكويتية (برقان) لحادث تصادم بسيط مع باخرة حاويات سنغافورية (إكسبرس ماهاناندا) اليوم الجمعة فى ميناء (شيتاغونج) ببنجلاديش.

وقالت (ناقلات النفط) الكويتية - فى بيان صحفى - إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث، بعد أن أتمت عملية تفريغ شحنتها بشكل طبيعى وآمن فى ميناء (شيتاغونج) ببنجلاديش، موضحة أن الحادث وقع أثناء مغادرة الناقلة للميناء، بإشراف وإرشاد كاملين من سلطة الميناء، حسب إجراءات وقوانين الملاحة العالمية.



وأوضحت أن الحادث جاء نتيجة حركة الملاحة المزدحمة فى المنطقة، مشيرة إلى أن الحادث لم يتسبب بوقوع أى تلوث بحرى أو إصابات بشرية من جميع الأطراف، وأن الوضع تحت السيطرة، فى حين أن الناقلة (برقان) حاليا راسية بأمان على رصيف الميناء البنجلاديشي، بإشراف وسلطة الميناء بالتنسيق مع الشركة، لضمان سلامة الناقلة وأفرادها.



وأكدت (ناقلات النفط) الكويتية أن عمليات الشركة لم تتأثر جراء الحادث، مؤكدة استمرارها فى تأدية خدماتها الطبيعية كالمعتاد، فيما سيتم إجراء التحقيق فى حادث التصادم؛ لمعرفة الأسباب التى أدت إلى وقوعه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتها.