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بارد ولا ساخن.. اعرف فوائد الاستحمام الصحية

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:30 م
بارد ولا ساخن.. اعرف فوائد الاستحمام الصحية الاستحمام
كتبت هند عادل

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لا توجد وسيلة للإنتعاش أفضل من الاستحمام بالماء لما له من فوائد صحية هامة للجسم، ويمكن الاستحمام بالماء البارد أو الساخن فالخياران متاحان ولكل منهما فوائده الصحية،حسبما ذكر موقع" "healthline .

فوائد الاستحمام بالماء البارد 

  • تهدئة حكة الجلد 
  • جعلك أكثر تيقظا
  • زيادة الدورة الدموية
  • الحد من وجع العضلات بعد التمرين
  • تهدئة حكه الشعر
  • الاستحمام البارد يساعدك على الاستيقاظ فى الصباح

عندما يضرب الماء البارد جسمك فى الصباح فإنه يساعد على الآتى: 
  • زيادة استنشاق الأكسجين
  • تنظيم ضربات القلب
  • زيادة الطاقة

الاستحمام بالماء البارد تزيد من الدورة الدموية الخاصة بك

زيادة الدورة الدموية هي واحدة من أهم الأسباب التي يوصي بها الخبراء فمع إصابة الماء البارد بجسمك وأطرافه الخارجية يتسبب ذلك في دوران الدم بمعدل أسرع للحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية.
الاستحمام البارد يساعد في تقليل وجع العضلات بعد التدريبات الشديدة
نظرًا لأن الماء البارد له خصائص متجددة فإن عضلاتك ستستريح وتصلح بعد التمرين الصعب.
الاستحمام يعطي بشرتك وشعرك توهجاً صحياً
أكدت خبير الصحة الدكتورة جاكلين شافير إن الماء البارد يقيد تدفق الدم الذي يعطي بشرتك وشعرك توهجًا صحيًا.

فوائد الاستحمام بالماء الساخن 

قد يكون الاستحمام بالماء الساخن هو الخيار الأفضل لتخفيف توتر ساعات النهار لآنه يساعد على استرخاء العضلات قبل النوم.
تشمل المزايا الأخرى للاستحمام الساخن:
  • تهدئة أعراض الأمراض النفسية مثل التوتر  
  • استرخاء العضلات
  • تقليل أعراض البرد أو الجهاز التنفسي
علاج طبيعي لتخفيف أعراض البرد والسعال فيمكن للحرارة أن تساعد في:
  • فتح الشعب الهوائية 
  • تخفيف البلغم
  • مسح الممرات الأنفية الخاصة بك
  • فتح مسام الجلد 
  • التواجد في الماء الساخن يخفف بشكل فعال من توتر الجسم ويمكن أن يهدئ من تعب العضلات.
 
 

الاستحمام

اليوم العالمى للاستحمام

الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء الساخن

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