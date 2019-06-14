بارد ولا ساخن.. اعرف فوائد الاستحمام الصحية

فوائد الاستحمام بالماء البارد
- تهدئة حكة الجلد
- جعلك أكثر تيقظا
- زيادة الدورة الدموية
- الحد من وجع العضلات بعد التمرين
- تهدئة حكه الشعر
- الاستحمام البارد يساعدك على الاستيقاظ فى الصباح
- زيادة استنشاق الأكسجين
- تنظيم ضربات القلب
- زيادة الطاقة
الاستحمام بالماء البارد تزيد من الدورة الدموية الخاصة بكزيادة الدورة الدموية هي واحدة من أهم الأسباب التي يوصي بها الخبراء فمع إصابة الماء البارد بجسمك وأطرافه الخارجية يتسبب ذلك في دوران الدم بمعدل أسرع للحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية.
فوائد الاستحمام بالماء الساخنقد يكون الاستحمام بالماء الساخن هو الخيار الأفضل لتخفيف توتر ساعات النهار لآنه يساعد على استرخاء العضلات قبل النوم.
- تهدئة أعراض الأمراض النفسية مثل التوتر
- استرخاء العضلات
- تقليل أعراض البرد أو الجهاز التنفسي
- فتح الشعب الهوائية
- تخفيف البلغم
- مسح الممرات الأنفية الخاصة بك
- فتح مسام الجلد
- التواجد في الماء الساخن يخفف بشكل فعال من توتر الجسم ويمكن أن يهدئ من تعب العضلات.
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