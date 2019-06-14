القبض على مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة بالسلام

تمكن رجال مديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنيين، بأسلوب المغافلة بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة السلام ثانٍ، بلاغا من فكهانى ، بقيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة القسم بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات").
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما اعترف بإرتكابه (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) ، وبإرشاده تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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