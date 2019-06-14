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القبض على مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة بالسلام

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:20 م
القبض على مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة بالسلام سرقة هاتف محمول_ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنيين، بأسلوب المغافلة بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة السلام ثانٍ، بلاغا من فكهانى ، بقيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة القسم بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات").

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما اعترف بإرتكابه (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) ، وبإرشاده تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


امن القاهرة

مباحث السلام

سرقة الهواتف

جريمة سرقة

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