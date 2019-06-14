الجيش العراقى يدمر أوكار لـ"داعش" خلال عملية تطهير الصحراء بين الأنبار ونينوى

بغداد أ ش أ

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدى، اليوم الجمعة، عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش"، وذلك ضمن عملية تطهير صحراء "الجزيرة" بين محافظتى الأنبار ونينوي.

وقال المحمدى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - "إن قيادتى عمليات الجزيرة ونينوى نفذتا عملية تفتيش مشتركة فى صحراء الجزيرة غربى البلاد، بإشراف ومشاركة القادة الميدانيين للقيادتين، وبالاشتراك مع كافة قطعات الجيش والحشد العشائرى والقوة الجوية وطيران الجيش، وقوات التحالف الدولي".

وأوضح المحمدي، أنه تم تفتيش دقيق لكافة المناطق وتدمير أوكار لتنظيم "داعش"، وإيصال رسالة واضحة لهم، بأنه لا يوجد أى مكان فى أرض العراق يمكن أن يأويهم.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتى الأنبار ونينوي.