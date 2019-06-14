إسكان الوادى الجديد: بدء تنفيذ القرية النموذجية الثالثة بالخارجة بـ40 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أنه جري البدء في أعمال تنفيذ القرية النموذجية الثالثة والتي يجري تنفيذها شمال قرية المنيرة بالخارجة، وذلك ضمن مشروع قري الجذب السكاني "بيتك.. مصنعك.. غيطك".

وأضاف حسين، أن المشروع يشمل إنشاء 90 منزلا شامل المرافق والخدمات بتكلفة تقدر بـ40 مليون جنيه كمرحلة أولى وذلك بالتوازي مع القرية الأولى والثانية الجاري الانتهاء منهما حاليا والمتوقع دخولهما الخدمة في شهر أكتوبر القادم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.