5 مدرسين يطالبون بإعادتهم لوظيفة موجهى اقتصاد.. وتعليم قنا: "ليسوا مؤهل عالى"

قنا - وائل محمد

اشتكى 5 موجهين اقتصاد منزلى بإدارة دشنا التعليمية لتعرضهم لقرار إخلاء طرف من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة لوظائف التوجيه الفنى وذلك فى ظل القانون رقم، 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

وقالت سهير لويز عبد المسيح، موجهة اقتصاد منزلى، نحن نعمل بوظيفة توجيه اقتصاد منزلى بإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا منذ أكثر من عشرين عامًا، ونقوم بالتوجيه الفنى على مدارس التعليم الثانوى، والتعليم الإعدادى والتعليم الابتدائى والتعليم المجتمعى، وقاربت مدة خدمتنا على الانتهاء لبلوغنا سن المعاش، وفوجئنا بصدور امر ادارى من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بإلغاء جميع الأوامر التنفيذية الصادرة، والتى كنا نعمل بموجبها فى توجيه الاقتصاد المنزلى.

وأضافت "سهير": تم توزيعنا وذلك للعمل كمدرسين بعد هذا السن المتقدم وما حصلنا عليه من خبرة فى التوجيه الفنى للاقتصاد المنزلى وذلك استنادا للقانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية والتى تم ايعازها الى اننا حاصلات على دبلوم المعلمات نظام الخمس سنوات ولا يوجد لدينا مؤهل عال فضلا عن اننا حاصلات على شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين بدرجة امتياز فى توجيه اساسيات التوجيه الفني.

وتساءلت "سهير": هل يجوز لأمر إدارى الغاء أمر تنفيذى صادرمنذ عام 2006 معتمد من لجنة شئون العاملين بالمديرية ومعتمد من المحافظ، وأصبح الآن دبلوم المعلمات غير معترف به من قبل وزارة التربية والتعليم بالرغم من أن الآثار المترتبة من القانون 47 لسنة 1978 لم يتم إلغاؤها والتى تنص على أنه لا مساس بوظيفة موظف، ومع صدور قرار إخلائنا إداريا من الإدارة التعليمية فى 23/1/2019 وحتى تاريخه توقف الإشراف التوجيهى بالكامل على جميع المدارس.

وطالبت "سهير"، وزارة التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بإعادتهم لوظائفهم كموجهى اقتصاد منزلى وليس مدرسين، لأن الإدارة أصبحت خالية من التوجيه الفنى بعد الأمر الإدارى الذى أصدره وكيل الوزارة، رغم أنه يوجد بعض التخصصات فى الإدارة التعليمية لم يتم إخلاء طرفها مثل التربية الفنية والمجال الزراعى رغم أنهم حاصلين على نفس المؤهل.

ومن جانبه قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن الموجهين الخمسة حاصلون على دبلومة تربوية، ووفقاً للقانون رقم 155 لسنة 2017 يشترط على من يشغل وظيفة التوجيه الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، لذلك تم توجيه الأمر الإدارى بعملهم مدرسين، وفقاً للقرار الوزارى، والقانون الصادر.



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