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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:59 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

 

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة  قطاران بحمولة إجمالية 2569 طن في حين غادر عدد 814 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45473 من البضائع العامة منها عدد 116 سيارة نقل محملة بـ 6036 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135354 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45247 طنا .

 

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 8370 طن فوسفات و 6000 طن يوريا و 2500 طن علف و 25935 طن ملح و 400 طن كسب صويا و 4075 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 356 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 430 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1921 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7358 طن حديد و 1057 طن خشب و 10500 طن خردة و 2415 طن أرز و 4000 طن زيت و 11000 طن ذرة .

 

 


ميناء دمياط

محافظة دمياط

حاويات بضائع

البضائع المتداوله بالموانئ

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