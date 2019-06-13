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الرئيسية صحة وطب

فوائد الكمثرى تقوية الجهاز المناعى

الخميس، 13 يونيو 2019 05:06 ص
فوائد الكمثرى تقوية الجهاز المناعى
كتبت فاطمة ياسر

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الكمثرى تعد من أميز الفواكه على الإطلاق، تتميز بطعمها المثير، وهي مهمة لصحتك ولبشرتك، ولجسمك بشكل عام، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم فوائد تناول الكمثرى، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

تحتوى ثمرة الكمثري على العديد من العناصر الغذائية المميزة لجسمك، فهي غنية بفيتامين "سي"، وفيتامين "ك"، وفيتامين "ب"، وبعض المعادن والعناصر المهمة، كالبوتاسيوم والألياف، والماغنسيوم والنحاس، وهذه العناصر مهمة لجسم الإنسان، وينصح بتناولها دائمًا للحفاظ علي الجسم.

فوائد الكمثري

هناك العديد من الفوائد المهمة علي جسم الإنسان، عند تناوله لفاكهة الكمثري، ومنها:

-نظرًا لاحتوائها علي نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعلها من الأطعمة المميزة في الحفاظ علي صحتك، والتي تعمل علي التخلص من الوزن الزائد، والحد من زيادته مرة أخري، فهو يعمل علي حرق الدهون، وهذا يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأي أضرار علي الصحة عندج تناولها، ولا تسبب زيادة الوزن.

-تساعد علي تحسين عملية الهضم، وتحد من التعرض لأي مشاكل في الجهاز الهضمي.

-من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، والتي تعمل علي تقويته وتقوية عضلته، وتقلل من الإصابة بأي مشاكل صحية به كانسداد الشرايين أو ما شابه ذلك.

-تعمل على تنظيم مستويات السكر فى الدم، والحد من ارتفاعه.

-تعد من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في خفض نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه.

-تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يتسبب في الحفاظ علي صحة جسمك من الإصابة بمرض السرطان، وأيضًا تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.

-تحافظ على صحة الجلد، ولذا تناولها يعمل على سهولة التئام الجروح.

-من الفواكه الجيدة في الحفاظ علي نشاطك وحيوتك، وتعمل علي تحسين الدورة الدموية.

-تحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في وحماية العظام من الهشاشة.

 


الكمثري

فوائد الكمثري

مالاتعرفه عن الكمثري

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