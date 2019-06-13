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خليك فى الأسماك..استبدال اللحوم بالتونة والسالمون يقلل خطر الوفاة المبكرة

الخميس، 13 يونيو 2019 06:56 م
خليك فى الأسماك..استبدال اللحوم بالتونة والسالمون يقلل خطر الوفاة المبكرة التونة أفضل من اللحوم الحمراء
كتبت أمل علام

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قالت صحيفة The Sunالبريطانية، إن تناول التونة، وسمك السلمون، بدلاً من اللحم الأحمر يمكن أن يقلل خطر الوفاة المبكرة.

وأضافت الصحيفة، إن تناول المزيد من سمك التونة، وسمك السلمون، والدجاج، بدلاً من اللحوم الحمراء، قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 %، وهي دراسة رئيسية استغرقت 16 عامًا في الولايات المتحدة.

وحذرت الصحيفة قائلة،"إن تناول الكثير من اللحم البقري، ولحم الخنزير، قد تم ربطه من قبل بمرض السكري، وأمراض القلب، والعديد من أنواع السرطان.

استبدل اللحوم بالتونة والسالمون
استبدل اللحوم بالتونة والسالمون

وأظهرت الأبحاث الأمريكية،التى تم نشرها في المجلة الطبية (BMJ)، إن تناول المزيد من بنسبة  ½ 3 أجزاء في الأسبوع، يزيد من فرصة الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 13 %.

لصحتك استبدل التونة بدلا من اللحوم
لصحتك استبدل التونة بدلا من اللحوم

لكن أولئك الذين تخلصوا من اللحم الأحمر اليومي، لصالح سمك التونة، أو السلمون، والتحول عن لحوم البقر، والضأن، ولحم الخنزير، واختيار الدجاج أو الخضار بدلاً من ذلك يقلل الوفيات بنسبة 10%.

تابع علماء بجامعة هارفارد أكثر من 81 ألف شخص بالغ لمدة 16 عامًا.

وقال فرانك هو، أستاذ التغذية في الجامعة، إن اتباع نظام غذائي لنمط البحر الأبيض المتوسط، مهم لتحسين صحة الإنسان.

 


فوائد التونة

الوفاة المبكرة

امراض القلب

السرطان

السلمون

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