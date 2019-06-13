سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 08:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

انخفاض مستويات فيتامين K يرفع خطر الإعاقة لدى كبار السن

الخميس، 13 يونيو 2019 08:00 م
انخفاض مستويات فيتامين K يرفع خطر الإعاقة لدى كبار السن كبار السن
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المستويات المنخفضة من فيتامين K ترتبط بزيادة مخاطر صعوبة الحركة والإعاقة لدى كبار السن.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون من جامعة تافتس أن هذه أول دراسة تقيّم العلاقة بين المؤشرات الحيوية لمستويات فيتامين K وظهور قيود الحركة والإعاقة لدى كبار السن.

وقالت "كيلا شيا"، الكاتبة الأولى والعالمة المناظرة وعالمة التغذية في مختبر وزارة الزراعة الأمريكية "بسبب عدد سكاننا المتزايد من كبار السن ، من المهم بالنسبة لنا أن نفهم مجموعة متنوعة من عوامل الخطر لإعاقة التنقل".

وأشارت "شيا" إلى ان المستويات المنخفضة من فيتامين K المنتشرة بين السكان هي المرتبطة ببطئ سرعة المشي وارتفاع خطر هشاشة العظام.

وعلى وجه التحديد ، كان كبار السن الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K أكثر عرضة للإعاقة الحركية بمقدار 1.5 مرة وحوالي ضعف احتمال الإصابة بالإعاقة الحركية مقارنة بالذين لديهم مستويات كافية لكل من الرجال والنساء.

وقالت سارة بوث ، باحثة كبيرة في فيتامين K وباحثة في مجال التغذية: "العلاقة التي رأيناها مع مستويات منخفضة من فيتامين K الدائر تدعم بشكل أكبر ارتباط فيتامين K بإعاقة الحركة.

وتشمل أفضل مصادر الغذاء لفيتامين K الخضر الورقية مثل السبانخ واللفت والقرنبيط وبعض منتجات الألبان.

 


كبار السن

فيتامين

فيتامين K

الإعاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة