سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 09:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إلهان عمر ترفض التعليق على زيادة تجنيد الإرهابيين فى دائرتها

الخميس، 13 يونيو 2019 09:40 ص
إلهان عمر ترفض التعليق على زيادة تجنيد الإرهابيين فى دائرتها إلهان عمر
كتبت إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت النائبة الأمريكية من أصل صومالى، إلهان عمر، الرد على سؤال بشأن تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالى يكشف أن أعلى مستوى من عمليات تجنيد الشباب فى الجماعات الإرهابية تم فى دائراتها فى ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وبحسب موقع "بى جى ميديا" الأمريكى، فإن إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالى تشير إلى أن هناك 45 صومالياً غادروا للانضمام إلى صفوف حركة الشباب الإسلامية فى الصومال، أو تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وخلال عام 2018 تم إلقاء القبض على أكثر من عشرة آخرين بنية المغادرة لدعم داعش.

ووفقا لتقرير سابق لشبكة فوكس نيوز فإنه انضم المزيد من الرجال والفتيان من مجتمع صومالى أمريكى فى مينيابوليس، أو حاولوا الانضمام، إلى منظمات إرهابية أجنبية على مدار الـ12 عامًا الماضية أكثر من أى منطقة أخرى فى البلاد"، وتقع مينيابوليس فى الحى الذى تقتنه عمر.

وعندما وجه مراسل صحفى سؤاله لـ إلهان بشأن نتائج التقرير وكيفية تعاملها معه، نفت أن تكون قد رأت التقرير. ليعيد المراسل توضيح ما جاء بالتقرير ثم سألها "بشكل عام ما رسالتك لأولئك الشباب الذين ينضمون للجماعات الإرهابية فى دائرتك؟"، غير أنها تلعثمت وغادرت سريعا.

 

 


الهان عمر

الاف بى اى

الجماعات الارهابية

تجنيد الشباب

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حلفاء الإخوان فى الكونجرس الأمريكى.. توم مالينوسكى صاحب التقارير المشبوهة ضد مصر .. وإلهان عمر صديقة أردوغان أبرز المدافعين عن الجماعة.. والسيناتور "باتريك ليهى" يد الإرهابية للتحريض ضد القاهرة بالبيت الأبيض

الإثنين، 20 مايو 2019 01:30 م

بعد إلهان عمر.. الجمهوريون ينتقدون النائبة رشيدة طليب لتصريحاتها عن إسرائيل

الإثنين، 13 مايو 2019 12:43 م

إلهان عمر تواصل إثارة غضب الأمريكيين.. بعد التقليل من هجمات 11 سبتمبر.. النائبة الديمقراطية تتهم القوات الأمريكية بقتل الآلاف فى بلدها الصومال عام 1993.. ومتابعوها يتساءلون عن ولائها لأمريكا ودعمها لأمير حرب

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:30 م

جماعة نسائية تطالب بحظر حساب ترامب على تويتر بسبب تغريدة "إلهان عمر"

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:01 م

النائبة إلهان عمر: زيادة التهديدات المباشرة لحياتى بعد تغريدة ترامب

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:44 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة