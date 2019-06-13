سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 14 شخصاً بعد انقلاب سيارة "ربع نقل" على الطريق الدولى بكفر الشيخ

الخميس، 13 يونيو 2019 01:57 م
إصابة 14 شخصاً بعد انقلاب سيارة "ربع نقل" على الطريق الدولى بكفر الشيخ انقلاب سيارة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 14 شخصاً من بينهم 10 سيدات "مزارعات "، بعد انفجار إطار سيارة "ربع نقل"، كانت تقلهم على الطريق الساحلي بكفر الشيخ، بالقرب من  الحماد، لدى عودتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من عملهم في إحدى الأراضي الزراعية.

وتلقت غرفة عمليات اسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري ، مدير مرفق الإسعاف ،إشارة بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من الحماد، وانقلاب سيارة ربع نقل لانفجار إطارها ، فهرعت 6 سيارات إسعاف ورجال مرور ورجال أمن لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى.

 

 


كفر الشيخ

الطريق الدولي الساحلي

حوادث الطرق

مستشفى بلطيم

الاسعاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة