إصابة 14 شخصاً بعد انقلاب سيارة "ربع نقل" على الطريق الدولى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 14 شخصاً من بينهم 10 سيدات "مزارعات "، بعد انفجار إطار سيارة "ربع نقل"، كانت تقلهم على الطريق الساحلي بكفر الشيخ، بالقرب من الحماد، لدى عودتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من عملهم في إحدى الأراضي الزراعية.

وتلقت غرفة عمليات اسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري ، مدير مرفق الإسعاف ،إشارة بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من الحماد، وانقلاب سيارة ربع نقل لانفجار إطارها ، فهرعت 6 سيارات إسعاف ورجال مرور ورجال أمن لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى.