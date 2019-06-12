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5 شركات سمسرة تقدمت للحصول على رخصة "الشورت سيلنج"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:24 م
5 شركات سمسرة تقدمت للحصول على رخصة "الشورت سيلنج" الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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قال مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن 5 شركات سمسرة كبرى، استعلمت عن الأوراق المطلوبة لتقديم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ومن المنتظر إتمام أوراقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الموافقة على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية رخصة تقديم النشاط.
 
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد قالت إنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.
 
والجدير بالإشارة أنه فى فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
 

الرقابة المالية

الشورت سيلنج

اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

شركات سمسرة

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