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كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:43 ص
كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

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تسابق محافظة القاهرة الزمن للانتهاء من إخلاء منطقة المدابغ الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك ضمن تطوير العاصمة والقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكانها، بالإضافة إلى القضاء على التلوث البيئى الذى تسببه المدابغ والتشويه الذى تسببه لسور مجرى العيون التاريخى، وكذلك المشاكل التى كانت تسببها المنطقة لشبكات الصرف الصحى والمرافق بشكل عام.
 

ويرصد "اليوم السابع" أخر ما جرى تنفيذه فى مشروع تطوير منطقة المدابغ بمصر القديمة فى النقاط التالية:

 
1- يهدف مشروع تطوير منطقة المدابغ إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضارى.
2- انتهت المحافظة من هدم أكثر من 100  مدبغة حتى الآن.
3- نقلت المحافظة أكثر من 400 أسرة لمشروع الأسمرات 3.
4- تستمر أعمال الهدم والنقل بمتابعة يومية من المحافظ.
5- تضمن خطة إخلاء المنطقة هدم المدابغ وهدم المساكن المحيطة بها.
6- من المقرر انتهاء المحافظة من هدم المدابغ بالكامل خلال شهر تقريبًا.
7- وفرت الدولة البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكى. 
8- يتم صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب فى النقل بناءً على الرغبات.

المدابغ

مدابغ مجري العيون

مدينة الروبيكي

تطوير العشوائيات

اليوم السابع بلس

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