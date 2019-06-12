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سعر اليورو اليوم الأربعاء 2019 ـ 6 ـ 12 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:29 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 2019 ـ 6 ـ 12 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه العملة الأوروبية- اليورو
كتبت- هبة حسام

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لليوم الثالث على التوالى، سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2019، مسجلا 18.92 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.87 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع.

 

 

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، خاصة فى سعر الشراء له، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

18.85 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.84 جنيه للشراء

19.14 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.87 جنيه للشراء

19.02 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.93 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.80 جنيه للشراء

19 جنيها للبيع

 

 

 

 


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