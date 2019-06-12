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زعيم كوريا الشمالية يعرب عن ثقته بأن القمة مع بوتين ستؤتى ثمارها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:04 ص
زعيم كوريا الشمالية يعرب عن ثقته بأن القمة مع بوتين ستؤتى ثمارها فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ

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أعرب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، عن ثقته القوية فى أن الاتفاقات التى توصل إليها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أبريل الماضى ستؤتى ثمارها، وستحقق مزيدا من التقدم فى العلاقات الإستراتيجية والتقليدية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم، قال - فى رسالة تهنئة أرسلها إلى بوتين بمناسبة اليوم الوطنى لروسيا - "إن مسؤولية مشتركة للبلدين هى وضع تقاليد الصداقة الثمينة التى دامت قرونا فى مرحلة أعلى"، وأضاف "أؤمن إيمانا راسخا بأن التفاهم والاتفاقيات المشتركة التى تم التوصل إليها فى أول اجتماع مهم لنا، ستؤتى ثمارها، ونتيجة لذلك، فإن علاقات الصداقة الإستراتيجية والتقليدية بين كوريا الشمالية وروسيا ستحقق مزيدا من التقدم."

والتقى كيم وبوتين، فى أواخر أبريل، فى مدينة فلاديفوستوك الحدودية الروسية، فى أول قمة لهما على الإطلاق، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وفى الرسالة التى وجهها إلى بوتين، وصف كيم، قمة أبريل، بأنها مناسبة كبيرة وهامة وضعت علاقة وثيقة مخلصة وجيدة بيننا وفتحت تاريخا جديدا للصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا.

 


زعيم كوريا الشمالية

فلاديمير بوتين

اليوم الوطنى لروسيا

العلاقات الروسية الكورية الشمالية

لقاء بوتين وزعيم كوريا الشمالية

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