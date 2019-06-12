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دراسة: زيادة الوزن تزيد من شدة مرض التهاب المفاصل الصدفي

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 م
دراسة: زيادة الوزن تزيد من شدة مرض التهاب المفاصل الصدفي التهاب المفاصل الصدفى
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة قدمت اليوم في المؤتمر الأوروبي السنوي لأمراض الروماتيزم(EULAR 2019)، عن وجود علاقة بين مؤشر كتلة الجسم وشدة المرض في التهاب المفاصل الصدفي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، يعتبر التهاب المفاصل الصدفي هو مرض التهابي مزمن يصيب الجلد والمفاصل ويسبب الألم والعجز.

وهذا المرض غالبًا ما يسبب تورم الأصابع خاصة القدم، بسبب التهاب المفاصل، وتظهر نتائج هذه الدراسة أن مؤشر كتلة الجسم مرتبط بشكل مستقل بنشاط المرض.

وقال الدكتور "ستيفان سيبرت"، كبير المحاضرين الإكلينيكيين في قسم الالتهاب وأمراض الروماتيزم ، جامعة جلاسكو بالولايات المتحدة: "نتائجنا تسلط الضوء على تأثير السمنة والحاجة إلى أساليب موجهة نحو أسلوب الحياة لإدارة الوزن في التهاب المفاصل الصدفي".

وشملت الدراسة 917 مريضًا في ثمانية بلدان أوروبية، ووجد البروفيسور "جون إيزاكس" ، "هناك أدلة متزايدة على عمل الأنسجة الدهنية كعضو نشط يشارك في اضطرابات التمثيل الغذائي والالتهابات التى تؤدى إلى زيادة التهاب المفاصل الصدفى".

 

 

 


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