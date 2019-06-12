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"خليه على المائدة فى كل وجبة".. الفلفل يقوى المناعة ويحميك من السرطان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
"خليه على المائدة فى كل وجبة".. الفلفل يقوى المناعة ويحميك من السرطان الفلفل مفيد لصحتك
كتبت أمل علام

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من صحة القلب لتقوية المناعة، يحتوى الفلفل على العيد من الفوائد، حيث يعرف الفلفل أيضًا بمجموعة متنوعة من الأسماء مثل الفلفل الحلو، والبابريكا، والفلفل الحار، كما أن الفلفل متنوع الألوان، ويعتبر اللون الأحمر، والأصفر، والبرتقالي أحلى.

الفلفل يتميز بالعديد من الالوان
الفلفل يتميز بالعديد من الالوان

وقالت صحيفة boldsky الهندية، إن الفلفل غني بالفيتامينات A و C و E، كما توفر مضادات الأكسدة الموجودة فيه العديد من الفوائد الصحية، ويحتوى على العديد من المعادن.

فوائد الفلفل .. فى 7 مميزات
فوائد الفلفل .. فى 7 مميزات

من الأسباب الصحية الأخرى لتناول الفلفل، أنه يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون، والسعرات الحرارية، وبالتالي لا يزيد من مستويات الكولسترول السيئ في الجسم، بصرف النظر عن هذه الخصائص تمتلك فوائد صحية مثل علاج  مشاكل المعدة، وتشنجات العضلات، ومشاكل انقطاع الطمث، ومرض السكرى وغيرها الكثير.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن تناوله مطبوخًا أو نيئ، ويمكن استخدام الفلفل طازج، أو مجفف كتوابل طهي.

الفلفل يحتوى على الفيتامينات
الفلفل يحتوى على الفيتامينات

الفوائد الصحية للفلفل:

 1. يعزز التمثيل الغذائى

يزيد استهلاك الفلفل من التمثيل الغذائي عن طريق خفض الدهون الثلاثية، هذا يساعد في حرق السعرات الحرارية، والتخلص من الكولسترول الضار، الفلفل الحلو يمنع عسر الهضم عن طريق إفراز العصارات الهضمية.

 2. يمنع السرطان

 أكدت بعض الدراسات أنه قادر على علاج السرطان عن طريق منع المواد المسرطنة من الارتباط مع الحمض النووي، ببساطة، الفلفل لديه القدرة على تجويع الخلايا السرطانية وبالتالي قتلها، لقد وجد أن تناول الفلفل يوفر بعض الحماية من السرطان، إذا تم تناوله كجزء من النظام الغذائي المنتظم.

 3. يخفف الألم

 يعتقد أن الفلفل يحتوى مركب يمنع انتقال الألم من الجلد إلى النخاع الشوكي، هذا يساعد بشكل فعال في علاج الألم العصبي، والألم المرتبط بالهربس والصدمات بعد الجراحة، علاج الألم.

فوائد الفلفل
فوائد الفلفل

4. يحسن المناعة

 الفلفل غني بفيتامين C، وهذا يحفز الخلايا لمحاربة العدوى، هذا يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة في الجسم، كما يمنع فيتامين C والفلافونويد الموجود في الفلفل أيضًا من مشاكل في التنفس مثل التهابات الرئة، والربو، وانتفاخ الرئة، والصفير.

 5. يمنع تلف الخلايا

الفلفل هو مصدر غني بفيتامين A و C، وكلاهما  من مضادات الأكسدة القوية، تساعد مضادات الأكسدة هذه في محاربة الجذور الحرة في الجسم، وتساعد في علاج أمراض القلب، وهشاشة العظام والربو، وإعتام عدسة العين، وما إلى ذلك.

 6. علاج اضطرابات الجهاز الهضمى

 يحتوي الفلفل على مواد تلعب دورًا رئيسيًا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، والدوسنتاريا، وغيرها الاضطرابات الميكروبية، حيث يساعد على حماية بطانة المعدة، ومنع تطور القرحة الهضمية.

 7. يحسن صحة القلب

الفلافونويد الموجودة في الفلفل تكون مفيدة في الوقاية من أمراض القلب التاجية، كونها موسعة للأوعية الدموية، يساعد في تحسين انخفاض ضغط الدم، وانخفاض معدل ضربات القلب، وهذا بدوره يساعد في تحسين تدفق الدم.


الفلفل

فوائد الفلفل

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المناعة

السرطان

صحة القلب

7 فوائد لتناول الفلفل

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