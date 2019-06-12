حبس المتهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، بالأسلحة البيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت قوات الأمن، فى القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام.

وكانت أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.

وكشف مصدر أمنى بأن المجني عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم علي المجني عليه في بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.

ترجع الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب، حتي لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.