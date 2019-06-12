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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:04 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتبت ــ رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والاعطال الفنية، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن الرحلة  408 المتجهة إلى مسقط تأخرت 3 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف عطل فني في المطار هناك أدي إلى تأخر وصول الطائرة إلى القاهرة، كما تأخرت الرحلة 273 المتجهة إلى كازابلانكا ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضاف المصدر أن الرحلة  170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.
 
وأوضح المصدر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخري.
 
 
 
 
 
 

 


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