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اليمن: وفاة 9 أشخاص بوباء الكوليرا خلال شهر فى محافظة أبين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:09 ص
اليمن: وفاة 9 أشخاص بوباء الكوليرا خلال شهر فى محافظة أبين انتشار الكوليرا فى اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مصادر طبية يمنية وفاة 9 أشخاص بوباء الكوليرا خلال الشهر الماضى فى محافظة آبين، فيما بلغت عدد الإصابات المسجلة 650 حالة، وتواصل عدوى الكوليرا اجتياح مديريات زنجبار وخنفر ولودر فى المحافظة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن مصادر، قولها، "إن من بين الحالات المصابة عددا من المهاجرين الأفارقة"، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضى أن اليمن شهد أكثر من 724 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، و1135 حالة وفاة هذا العام، لكن أعداد الحالات استقرت فى الأسابيع الأخيرة.

وأكدت الأمم المتحدة، أن المرض ينتشر كالنار فى الهشيم، وقد سجلت 200 حالة وفاة فى ظرف ثلاثة أشهر، وشهد اليمن منذ أشهر موجة كوليرا جديدة، للمرة الثالثة بعد موجتى عام 2016 و2017، إذ يعد هذا ثالث تفشٍّ كبير لوباء الكوليرا الناجم عن عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق المياه.

يذكر أن الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودى بحياة المُصاب بها فى غضون ساعات إن تُرِكت من دون علاج، ويلزم علاج الحالات الوخيمة للإصابة بالكوليرا بواسطة حقن المريض بالسوائل عن طريق الوريد وإعطائه المضادات الحيوية، ويعد توفير المياه ومرافق الإصحاح المأمونة أمراً حاسماً لمكافحة الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه.

 


وباء الكوليرا

الصحة اليمنية

الامم المتحدة

منظمة الصحة العالمية

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