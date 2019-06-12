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الهجرة تختتم دورة لـ 30 متدربًا متميزًا للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:28 م
الهجرة تختتم دورة لـ 30 متدربًا متميزًا للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية جانب من الدورة التدريبية
كتب محمود راغب

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اختتمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدورة التدريبية التى تنظمها لـ 30 متدربًا متميزًا من المدربين المعتمدين لدى الوزارة من ممثلى وزارات "التضامن الاجتماعى، الأوقاف، الكنيسة، الشباب والرياضة، هيئة قصور الثقافة، التربية والتعليم"، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة؛ للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظات مصر الأكثر تصديرا لها، فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الجهة المسند إليها تنفيذ البرنامج التدريبى.

وسعت الوزارة من خلال هذه الدورة إلى اعتماد مدربين في هذا المجال بهدف خلق فرصة أكبر لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية، بدءًا بالمحافظات الأكثر تصديرا لها، بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وكذلك التعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك في إطار سعي الوزارة الدائم لخلق مزيد من المحاور التى تتطلب العمل عليها للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها.

وتأتى هذه الدورة فى ضوء المهام المنوطة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبدائل الإيجابية.

وفى خاتم الدورة، أكد وائل فراج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، وأحد المدربين بالدورة، أنها نجحت فى الوصول إلى أهدافها المرجوه من خلال تعزيز مهارات التواصل لدى المدربين وتعظيم الاستفادة بالمواد العلمية المقدمة لهم كعوامل مساعدة فى عملية التوعوية من مخاطر هجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الدورة عكست آراء المتدربين من خلال التجارب العملية التى قاموا بها من خلال تنفيد برامج الوزارة فى التوعوية من الشباب والقصر والأمهات.

وأوضح وائل أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، يتم من خلالها متابعة وإسناد المهام للمتدربين للقيام بالعملية التوعوية، كأحد آليات المتابعة والتواصل بين المتدربين والوزارة.

واختتمت الدورة بالتقاط صورة جماعية للمتدربين والمدربين، بعد أن تم اعتمادهم في محافظاتهم للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.


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