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العثور على جثة مجهولة الهوية فى مياة نهر النيل بزفتى فى الغربية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:45 م
العثور على جثة مجهولة الهوية فى مياة نهر النيل بزفتى فى الغربية غريق - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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عثر أهالى قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية بمياة نهر النيل خلف مسجد المستعمرة بمدخل القرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالى قرية دهتورة يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافية فوق مياه نهر النيل خلف مسجد المستعمرة بمدخل القرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعرف على هويتها، وإخطار النيابة للتحقيق .

 

 

 


زفتى

العثور على جثة

دهتورة

مباحث الغربية

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